भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का दो दिवसीय लखनऊ दौरा, कोर कमेटी समेत कई अहम बैठकों पर रहेगी नजर

राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक चुनौतियों और आगामी चुनावी रणनीति पर गहन मंथन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।