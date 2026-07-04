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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का दो दिवसीय लखनऊ दौरा, कोर कमेटी समेत कई अहम बैठकों पर रहेगी नजर

BJP Core Committee Meeting: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे। संगठनात्मक बैठकों, कोर कमेटी मंथन, जनप्रतिनिधियों से संवाद और मुख्यमंत्री आवास पर रात्रिभोज सहित कई अहम कार्यक्रम निर्धारित हैं।
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Ritesh Singh

Jul 04, 2026

एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक होगा भव्य स्वागत, कोर कमेटी, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकों का कार्यक्रम (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक होगा भव्य स्वागत, कोर कमेटी, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठकों का कार्यक्रम (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

BJP President Nitin Naveen Begins Two Day Lucknow Visit: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दो दिवसीय लखनऊदौरा आज से शुरू हो रहा है। उनके इस दौरे कोउत्तर प्रदेश भाजपा संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान वह संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, क्षेत्रीय एवं जिला अध्यक्षों, मोर्चा पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अहम बैठकें करेंगे।

इसके अलावा पार्टी की कोर कमेटी के साथ भी रणनीतिक मंथन होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों और संगठन की मजबूती को लेकर यह दौरा कई महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है।

एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत, निकलेगा रोड शो

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सुबह करीब 11 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां की हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक उनका रोड शो प्रस्तावित है।

रोड शो के दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। पार्टी का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना और संगठन की एकजुटता का प्रदर्शन करना है।

संगठनात्मक बैठक में तय होगी आगे की रणनीति

प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों तथा सभी जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति, सदस्यता अभियान, बूथ स्तर की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

बैठक में जिलों से संगठन की रिपोर्ट भी ली जाएगी और कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहेगा।

हनुमान सेतु मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

बैठकों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम करीब 4 बजे लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पहुंचेंगे, जहां वह विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। भाजपा नेताओं की धार्मिक स्थलों पर उपस्थिति को पार्टी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़कर देखती है। मंदिर दर्शन के दौरान स्थानीय पार्टी नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

होटल ताज में जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के बाद शाम करीब 4:30 बजे होटल ताज में राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनता के बीच पार्टी की पहुंच को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान और संगठन के साथ बेहतर तालमेल पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

कोर कमेटी की बैठक पर रहेंगी सभी की निगाहें

राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक चुनौतियों और आगामी चुनावी रणनीति पर गहन मंथन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

प्रमुख हस्तियों से भी करेंगे संवाद

शाम करीब 7:45 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद बढ़ाना और उनके सुझावों को जानना बताया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व समय-समय पर ऐसे संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास करता रहा है।

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Published on:

04 Jul 2026 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का दो दिवसीय लखनऊ दौरा, कोर कमेटी समेत कई अहम बैठकों पर रहेगी नजर

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