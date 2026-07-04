राम मंदिर दान मामले पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले- दोषी नहीं बचेंगे, फर्जी राम भक्तों से रहें सावधान

केंद्रीय मंत्री ने कहा किश्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनके नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान पूरी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होता है। यदि उस धन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कथित गबन हुआ है, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा हिंदू समाज दुखी और आहत है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।