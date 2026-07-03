यूपी में मिशन-2027 का आगाज: लखनऊ दौरे पर नितिन नवीन, संगठन और सरकार के साथ बनेगी जीत की रणनीति

UP Politics: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेशविधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों का औपचारिक आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। राजनीतिक जानकार इस दौरे को केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि मिशन-2027 के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति की शुरुआत मान रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद भाजपा अब कोई जोखिम लेने के पक्ष में नहीं दिख रही है। यही कारण है कि संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर समीक्षा और नई रणनीति तैयार करने का काम शुरू हो चुका है।

