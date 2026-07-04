‘2027 में फिर खिलेगा कमल, यूपी को बनाना है उत्तम प्रदेश’, लखनऊ में गूंजा नितिन नवीन का नारा

BJP mission 2027 Uttar Pradesh: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन के लखनऊ आगमन पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूरी तरह से भगवा रंग में सराबोर नजर आई। शनिवार को अपने यूपी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के अभूतपूर्व उत्साह को देखकर गदगद हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हुंकार भरी कि उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाना ही भाजपा का मुख्य संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी पर देश और प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास है, जिसके दम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से कमल खिलेगा।