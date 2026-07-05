एक ही पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं की ‘तनातनी’ कहीं अखिलेश यादव को भारी ना पड़ जाए? कौन हैं BJP विधायक रितेश गुप्ता जिन्होंने जोड़ी नई कड़ी

रितेश गुप्ता ने अपने पोस्ट के अंत में कहा कि समाजवादी पार्टी की यह अंदरूनी फूट आगामी चुनावों में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उनके अनुसार, पार्टी अब एकजुट संगठन के बजाय आपसी मतभेदों से जूझती हुई दिखाई दे रही है और यही स्थिति जनता के बीच उसकी राजनीतिक छवि को प्रभावित कर सकती है। वहीं, सियासी गलियरों में अब इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर की ‘तनातनी’ अखिलेश यादव को भारी पड़ सकती है और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।