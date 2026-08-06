प्रयागराज में राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के कांग्रेस नेता, सरकार पर साधा निशाना

Rahul Gandhi Prayagraj Students Ki Goonj Event: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में 8 अगस्त होने वाला ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि केपी ट्रस्ट ने मैदान की बुकिंग की अनुमति निरस्त कर दी। राहुल गांधी के कार्यक्रम रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 8 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम हर हाल में आयोजित किया जाएगा।