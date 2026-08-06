‘अमेरिकी कानून से नहीं चलेंगे भारत में काम करने वाले प्लेटफॉर्म’, Meta, X और Telegram पर सरकार का कड़ा रुख

Meta India Meeting: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में काम करने वाले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, Meta, X और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म भारत में अमेरिकी कानूनों या नियमों के आधार पर काम नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि सभी कंपनियों की समाज और कानून के प्रति जवाबदेही है और उन्हें भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुरूप ही काम करना होगा।