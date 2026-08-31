Semicon 2.0 को मंजूरी, 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट; चिप डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरे सेक्टर को मिलेगा समर्थन

Semicon 2.0 Scheme: सरकार ने सोमवार को Semicon 2.0 योजना को अधिसूचित कर दिया। इस योजना के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम को मजबूत करना और उसका विस्तार करना है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, योजना के तहत चिप उद्योग की पूरी वैल्यू चेन में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर निर्माण, असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग तक के अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं।