Disha Salian Case: ‘खुश होने की कोई वजह नहीं, बेटी खोई है’, CBI जांच के निर्देश पर भावुक हुए पिता

Disha Salian Death Case: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। यह फैसला मृतका दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है। वह पिछले कई वर्षों से इस मामले को उठा रहे हैं और साजिश की आशंका जताते रहे हैं।