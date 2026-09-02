4 लाख की क्लाउड किचन हुई फेल, फिर इंस्टाग्राम ने बदली किस्मत; बेंगलुरु के कपल ने 10 महीने में खड़ा किया 2 करोड़ का कारोबार

Bengaluru Couple Success Story : बेंगलुरु। असफलता से डरकर पीछे हटने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है। इस बात को सच कर दिखाया है बेंगलुरु के युवा उद्यमी कपल कुशल रेड्डी और चाहक जैन ने। शुरुआती दौर में क्लाउड किचन के बिजनेस में 4 लाख रुपए गंवाने के बाद, दोनों ने हार नहीं मानी। इसके बाद दोनों ने बिजनेस मॉडल बदला और फूड ट्रक के जरिए नई शुरुआत की। दावा है कि महज 10 महीने में उनका कारोबार करीब 2 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक पहुंच गया।