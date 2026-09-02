PM Modi Chess Diplomacy: मोदी का अनोखा तोहफा: उज़्बेक राष्ट्रपति को मिली सिंदारोव की ऐतिहासिक जीत की असली निशानी

Javokhir Sindarov World Cup: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज़्बेकिस्तान यात्रा में कूटनीति का एक दिलचस्प चेहरा सामने आया। राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को दिया गया एक खास उपहार सीधे शतरंज की दुनिया से जुड़ा था। मोदी ने उज़्बेक ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव की 2025 FIDE World Cup जीत की मूल हस्तलिखित स्कोरशीट उन्हें भेंट की। यह कदम भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच बढ़ते खेल संबंधों के साथ दोनों देशों की युवा शतरंज प्रतिभाओं की मजबूत होती भूमिका को भी सामने लाता है।