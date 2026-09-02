‘बेटी की फीस भरने के लिए सड़क पर दौड़ी मां’ नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर उठाए सवाल, बोलीं- गर्व या शर्मनाक?

Neha Singh Rathore Video: अपने बेबाक बयानों के जरिए सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली फेमस फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरी रही 47 साल की रमाबाई रणबीर नाम की महिला की बात की। जिसने अपनी बेटी की फीस भरने के लिए साड़ी पहनकर नंगे पैर दौड़ लगाई और 3000 रुपये जीते हैं। अब हर कोई मां की ममता को सलाम कर रहा है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने सामाजिक सोच पर कई तीखे सवाल खड़े किए हैं।