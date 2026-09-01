‘औरतों पर बोलो तो, बहुत से लोग ट्रिगर हो जाते हैं’, ‘पद्मावत’ के जौहर सीन पर ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दिया करारा जवाब

स्वरा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की। कुछ लोगों ने उन पर जौहर की ऐतिहासिक परंपरा और उससे जुड़ी महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। एक यूजर ने अभिनेत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कमेंट से हिंदू महिलाओं, खासकर राजपूत महिलाओं की इज्जत और सम्मान को बदनाम किया है। अब स्वरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह रेप सर्वाइवर के जीने के अधिकार की बात कर रही हैं और इसी मुद्दे पर लोगों के उनके बयान से 'ट्रिगर' होने पर सवाल उठा रही हैं।