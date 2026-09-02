‘KGF’ और ‘कांतारा’ का उदाहरण देकर बुरे फंसे राम गोपाल वर्मा, फैंस बोले- कन्नड़ स्टार्स का अपमान बंद करो

Ram Gopal Varma defends Allu Aravind KGF remark: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश (Yash) को लेकर दिए गए तेलुगु निर्माता अल्लू अरविंद के बयान पर बढ़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लू अरविंद ने हाल ही में 'KGF से पहले यश कौन था?' कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई थी। अब इस पूरे मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (RGV) भी कूद पड़े हैं। RGV ने अल्लू अरविंद का बचाव करते हुए इस विवाद को "बेहद हास्यास्पद" करार दिया है।