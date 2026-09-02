Nepal Floods: नेपाल की बाढ़ में उजड़े घर, अब मैत्री भवन में मिल रहा विस्थापितों को सुरक्षित ठिकाना

बाढ़ से बचकर अस्पताल पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि जब बाढ़ आई, तब वह खाना खा रहा था। उसने बताया कि खाना शुरू किए उसे कुछ ही समय हुआ था कि बाढ़ का पानी वहां तक पहुंच गया। बकरियों को बचाने की कोशिश के दौरान वह बाढ़ के पानी में बह गया। बाद में एक पेड़ की जड़ पकड़कर उसने खुद को बचाया। इस दौरान उसकी छोटी उंगली में गंभीर चोट आई और इलाज के लिए वह अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने उसे भरोसा दिया कि वे उसकी चोट का इलाज करेंगे। पीड़ित ने अस्पताल में मिल रही देखभाल और सुविधाओं के लिए आभार जताया।