13 साल से सर्जरी का इंतजार, राजस्थान की 15 साल की तन्वी ने AIIMS में तोड़ा दम; पिता ने लगाए देरी के आरोप

AIIMS Delhi : नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा की 15 वर्षीय तन्वी की मंगलवार तड़के दिल्ली स्थित एम्स में मौत हो गई। वह महज दो साल की उम्र से जटिल जन्मजात हृदय रोग के इलाज के लिए एम्स के चक्कर लगा रही थी। उसकी मौत उस रिपोर्ट के करीब दो सप्ताह बाद हुई, जिसमें परिवार ने आरोप लगाया था कि 13 साल से उसकी हृदय सर्जरी का इंतजार किया जा रहा था। तन्वी करीब दो सप्ताह पहले एम्स में भर्ती हुई थी। उसके पिता मुकेश परियानी का आरोप है कि अस्पताल में कई बार सर्जरी की तारीख तय की गई, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया और सुधारात्मक सर्जरी नहीं हो सकी।