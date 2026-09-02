’19वीं सदी में नहीं जी रहे’, महिलाओं के घर में रहने वाले बयान पर भड़के केरल CM वी.डी. सतीशन, बोले- मुख्यधारा में आएं

Kerala CM VD Satheesan: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने महिलाओं को घर तक सीमित रखने की बात पर मुस्लिम धर्मगुरु कांथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर में रहने की सलाह देने वाला विचार आज के प्रगतिशील केरल के लिए उचित नहीं है। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखने के बजाय समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। सतीशन ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार और कांग्रेस महिलाओं को घर तक सीमित रखने वाले इस विचार से सहमत नहीं हैं।