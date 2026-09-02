Russia-Ukraine War: जब यूनिवर्सिटी में चल रही थीं क्लासेज़ तभी रूस ने किया ड्रोन अटैक, मची चीखपुकार

ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "दुर्भाग्य से रूस के हमलों में इस नई तेज़ी पर दुनिया और उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत कम रही है। जब रूसी-ईरानी शाहेद ड्रोन यूरोप में चौबीसों घंटे इस तरह का आतंक फैला रहे हैं, तो यह सिर्फ यूक्रेन की समस्या नहीं रह सकती। यूक्रेनी लोगों पर होने वाला हर ऐसा हमला, हमारे शहरों और गांवों के खिलाफ शाहेद और दूसरे हथियारों का हर ऐसा इस्तेमाल असल में रूस की उन रणनीतियों की प्रैक्टिस है जिनकी तैयारी वह दूसरे देशों और दूसरे लोगों के खिलाफ भी कर रहा है।"