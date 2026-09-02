Nepal Flood 2026: आंखों के सामने बह गए वाहन और इमारतें, दोस्त चिल्लाया ‘भागो!’ फिर 4 दिन पहाड़ पर ऐसे बची पंकज की जान’

Assam Man Nepal Flood: नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ (Nepal Flood 2026) ने असम के नलबाड़ी निवासी पंकज बरमन की जिंदगी को मौत के बेहद करीब पहुंचा दिया। जिस पावर स्टेशन पर वह काम कर रहे थे, वहां देखते ही देखते पानी, कीचड़ और बड़े-बड़े पत्थरों का सैलाब आ गया। पंकज बर्मन ने NDTV को दिए इंटरव्यू में उस भयावह पल को याद करते हुए बताया कि जान बचाने के लिए उनके साथियों को ऊंचे पहाड़ की ओर भागना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ चार दिनों तक भूख, डर और अनिश्चितता के बीच जिंदगी बचाने का संघर्ष।