Ukraine-Russia war: एक महीने में रूस की 12 रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने किया हमला, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले- आ सकता है ग्लोबल एनर्जी शॉक

रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेन के लगातार हमलों को लकेर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के इन हमलों से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारी उथल-पुथल मच सकती है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया अभी एनर्जी शॉक का सामना कर रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि यूक्रेन रूस की एनर्जी और रिफाइनिंग सुविधाओं को निशाना बना रहा है, जिससे ग्लोबल स्तर पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। जानकारों का मानना ​​है कि अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता लानी है और कीमतों के दबाव को कम करना है, तो अंतरराष्ट्रीय ताकतों को युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर निर्णायक कूटनीतिक दबाव डालना होगा।