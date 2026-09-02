‘डोनाल्ड ट्रंप ने किया सेल्समैन की तरह काम’, बोइंग डील पर बांग्लादेश के एविएशन एक्सपर्ट का बयान

आलम सरकारी विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने इस डील के बारे में कहा, "यह बांग्लादेश सरकार का फैसला है कि वो इसे कैसे लेगी। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के हर देश पर दुनिया के बड़े देशों, महाशक्तियों का दबाव होता है। बड़े देशों की ओर से हमेशा विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव होते हैं। लेकिन कूटनीतिक चैनल का पालन किया जाना चाहिए। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हम कितना दबाव झेल सकते हैं, इस पर कूटनीतिक चैनल के माध्यम से बातचीत की जानी चाहिए।"