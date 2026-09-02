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Iran fuel smuggling: ईरानी बॉर्डर गार्ड ने पकड़ा 3.82 लाख लीटर तस्करी के डीजल से भरा जहाज, 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार

Iran fuel smuggling: ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने 382,000 लीटर तस्करी का डीजल ले जा रहे एक जहाज को जब्त किया है। सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक, इस ऑपरेशन के दौरान जहाज के 11 विदेशी क्रू सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया।
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भारत

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Anand Shekhar

Sep 02, 2026

Iran fuel smuggling

ईरान में 3.82 लाख लीटर तस्करी का ईंधन जब्त (फोटो- X@ME_Observer_)

Iran fuel smuggling:ईरान के बॉर्डर गार्ड्स ने गैरकानूनी ईंधन तस्करी के खिलाफ एक बड़े समुद्री ऑपरेशन के बाद उत्तरी फारस की खाड़ी में एक विदेशी जहाज को जब्त किया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोस्ट गार्ड ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जहाज से 382,000 लीटर तस्करी का डीजल बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान जहाज पर मौजूद ग्यारह विदेशी क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने अभी तक हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता या पहचान का खुलासा नहीं किया है।

खुफिया जानकारी के आधार पर टगबोट को रोका गया; 11 विदेशी क्रू सदस्य हिरासत में

ईरानी सीमा सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि फारस की खाड़ी में एक टगबोट के जरिए देश से बड़ी मात्रा में ईंधन की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी की पुष्टि के बाद, कोस्ट गार्ड की एक विशेष टीम ने उत्तरी खाड़ी के पानी में संदिग्ध जहाज को रोका।

गहन तलाशी में विशेष टैंकों में छिपाकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा 382,000 लीटर डीजल मिला। सुरक्षा बलों ने तुरंत जहाज और उसके पूरे कार्गो को जब्त कर लिया, सभी 11 क्रू सदस्यों को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी।

ईरान में ईंधन तस्करी बड़ी चुनौती

ईरान लंबे समय से ईंधन की तस्करी रोकने की कोशिश कर रहा है। सरकार की भारी सब्सिडी और देश की करेंसी की कीमत में भारी गिरावट के कारण यहां ईंधन की कीमतें कई दूसरे देशों की तुलना में काफी कम हैं। इस वजह से पड़ोसी देशों में जमीनी रास्तों से और खाड़ी देशों में समुद्री रास्ते से ईंधन की तस्करी एक लगातार बनी हुई समस्या है।

ईरान के दक्षिणी इलाकों और खाड़ी क्षेत्र में ईंधन की तस्करी ने स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखी गई हैं। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में 3,82,000 लीटर तस्करी का डीज़ल जब्त किया जाना ईरानी अधिकारियों के लिए एक अहम माना जा रहा है।

संसद अध्यक्ष ने खपत कम करने की अपील की, सुरक्षा बल अलर्ट पर

ईंधन के बढ़ते संकट को देखते हुए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी घालिबाफ ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में संयम बरतें। सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय संसाधनों की अवैध तस्करी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब आम नागरिक ईंधन की कमी का सामना कर रहे हों। ईरानी कोस्ट गार्ड और नौसेना को निर्देश दिए गए हैं कि वे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में निगरानी और गश्त बढ़ाएं ताकि ईंधन तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

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Updated on:

02 Sept 2026 09:05 pm

Published on:

02 Sept 2026 09:05 pm

Hindi News / World / Iran fuel smuggling: ईरानी बॉर्डर गार्ड ने पकड़ा 3.82 लाख लीटर तस्करी के डीजल से भरा जहाज, 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार

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