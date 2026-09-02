Iran fuel smuggling: ईरानी बॉर्डर गार्ड ने पकड़ा 3.82 लाख लीटर तस्करी के डीजल से भरा जहाज, 11 विदेशी नागरिक गिरफ्तार

ईंधन के बढ़ते संकट को देखते हुए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी घालिबाफ ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में संयम बरतें। सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय संसाधनों की अवैध तस्करी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब आम नागरिक ईंधन की कमी का सामना कर रहे हों। ईरानी कोस्ट गार्ड और नौसेना को निर्देश दिए गए हैं कि वे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में निगरानी और गश्त बढ़ाएं ताकि ईंधन तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।