Nepal Flood: ‘ग्लेशियर को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी सबसे ज्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा’, नेपाल सरकार का बयान

Nepal Tourism Sector: भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने न सिर्फ लोगों की जान ली है, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका दिया है। संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौडेल के मुताबिक, शुरुआती अनुमान में नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को करीब 5 हजार करोड़ नेपाली रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यह नुकसान सिर्फ रुपयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नेपाल के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 142 होटल, 57 रेस्टोरेंट और 141 वाहनों को भी हुआ है। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल पुलिस के मुताबिक, बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लागातर बढ़ रहा है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 1,127 हो गई है। जबकि 3,916 लोग अभी भी लापता है।