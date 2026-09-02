US-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने बदला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ का नाम! कहा- इस पर हमारा कब्जा, अब से यह ‘ट्रंप स्ट्रेट’ होना चाहिए

ईरानी मीडिया के मुताबिक, मंगलवार को अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सैनिक भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। इसके बाद अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। ईरान ने खाड़ी देशों और जॉर्डन को निशाना बनाया। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और युद्ध का असर अब मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है।