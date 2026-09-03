ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप बोले- तेहरान के साथ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है और संघर्ष के और फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के बजाय जल्द समाधान की संभावना देख रहा है।