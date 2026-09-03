ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप बोले- तेहरान के साथ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा

हमले के बाद ट्रंप ने बताया ईरान से युद्ध का संभावित भविष्य, photo credit: chat gpt
ईरान पर अमेरिका के हमलों के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि तेहरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध "बहुत ज्यादा समय" तक जारी रहेगा।
ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है और संघर्ष के और फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के बजाय जल्द समाधान की संभावना देख रहा है।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और संभावित खतरे को रोकना है।
दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। तेहरान की ओर से अमेरिका को जवाब देने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर भी दुनिया की नजर है।
ट्रंप का यह कहना कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका संघर्ष को सीमित रखना चाहता है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध की अवधि कई कारकों पर निर्भर करेगी। ईरान की प्रतिक्रिया, अमेरिकी सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय देशों की भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है।
विशेषज्ञों की नजर इस बात पर भी है कि क्या सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की बातचीत का रास्ता खुलता है। यदि दोनों पक्ष तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो संघर्ष के विस्तार की आशंका कम हो सकती है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद तनाव के बीच किसी बड़े सैन्य संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।
ऐसे में ट्रंप का ताजा बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव कितनी जल्दी कम होता है और क्या दोनों देश संघर्ष को खत्म करने के लिए किसी कूटनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं।
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