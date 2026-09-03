2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

भारत-अमेरिका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नई उम्मीद, नॉर्थ कैरोलिना में अहम पहल

नॉर्थ कैरोलिना में भारत ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत-अमेरिका व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े नए अवसरों पर चर्चा हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 03, 2026

India US Economic Partnership

नॉर्थ कैरोलिना में भारत ने बढ़ाई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की रफ्तार, photo credit: IANS

North Carolina Investment: भारत ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत की ओर से निवेश, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा वैश्विक निवेशकों के लिए नए अवसर तलाशने को लेकर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कारोबारी अवसरों को प्रमुखता से सामने रखा गया। भारत ने वैश्विक कंपनियों और निवेशकों को देश में निवेश के लिए आकर्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया।

भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों को मिलेगी नई गति

नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के महत्वपूर्ण औद्योगिक और रिसर्च केंद्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च से जुड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। ऐसे में भारत के लिए इस क्षेत्र के निवेशकों और उद्योग जगत के साथ साझेदारी बढ़ाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को मजबूत करने की पहल ऐसे समय में हुई है, जब देश विदेशी निवेश बढ़ाने और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहा है।

निवेशकों के लिए भारत में बढ़ते अवसर

भारत सरकार की ओर से Ease of Doing Business, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश के नए रास्ते खुले हैं।

नॉर्थ कैरोलिना में हुई पहल से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को और व्यापक बनाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी साझेदारियां दोनों देशों की कंपनियों के लिए नए बाजार, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर पैदा कर सकती हैं।

यूरोपियन कमिश्नर फॉर इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अफेयर्स वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्कीस के साथ बातचीत में, दोनों पक्षों ने भारत-EU आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने मैक्रो-इकोनॉमिक डायलॉग और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के जरिए सहयोग की समीक्षा भी की।
बैठक में भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के लिए बातचीत पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 03:01 am

Published on:

03 Sept 2026 02:55 am

Hindi News / World / भारत-अमेरिका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नई उम्मीद, नॉर्थ कैरोलिना में अहम पहल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप बोले- तेहरान के साथ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा

Trump Iran Statement
विदेश

जापान में डर के बदले डिस्काउंट- बढ़ रहे भूतिया घरों के खरीदार, मनहूस घरों की भारी डिमांड

ghost free certification Japan
विदेश

नेपाल बोला- हमारी बर्बादी के लिए दुनिया जिम्मेदार, कम्पेन्सेशन दो, बाढ़ को बताया बढ़ते खतरे का संकेत

Nepal flood compensation
विदेश

2020 में चुनाव में धांधली न होती तो जंग नहीं होती, ट्रंप का बड़ा दावा, मैंने अब तक आठ युद्ध रोके

Trump Russia Ukraine War
विदेश

20 मिलियन बैरल तेल रोज यहां से गुजरता है, होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के दावे से क्यों मचा हड़कंप?

Donald Trump, Donald Trump Strait of Hormuz, Strait of Hormuz, Trump Strait, Trump Strait of Hormuz, Strait of Hormuz renamed, Trump renaming Hormuz Strait, Trump Iran War,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.