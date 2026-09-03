भारत-अमेरिका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नई उम्मीद, नॉर्थ कैरोलिना में अहम पहल

यूरोपियन कमिश्नर फॉर इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अफेयर्स वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्कीस के साथ बातचीत में, दोनों पक्षों ने भारत-EU आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने मैक्रो-इकोनॉमिक डायलॉग और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के जरिए सहयोग की समीक्षा भी की।

बैठक में भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के लिए बातचीत पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।