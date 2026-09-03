जापान में डर के बदले डिस्काउंट- बढ़ रहे भूतिया घरों के खरीदार, मनहूस घरों की भारी डिमांड

जापान में अब इस डर को दूर करने के लिए बाकायदा सेवाएं विकसित हो रही हैं। बौद्ध भिक्षुओं से शुद्धिकरण की रस्में कराई जाती हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ रातभर घर में रहकर कैमरे, थर्मल कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर और दूसरे उपकरणों से जांच करते हैं। अगर उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिलता तो वे घर को ‘घोस्ट-फ्री’ होने का प्रमाण भी देते हैं। जापान में लोगों को ऐसे घर में एक रात बिताने के लिए करीब 88,000 येन यानी लगभग 52 हजार रुपए तक देने की खबर सामने आई। उद्देश्य यही कि कोई व्यक्ति वहां रात गुजारकर दिखाए कि घर में रहने में कोई असामान्य बात नहीं है।