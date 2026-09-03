Russia-Ukraine War: यूक्रेन में देर रात बहुमंजिला इमारत पर एयर स्ट्राइक, रूसी हमले से ब्लैक सी पोर्ट पर फिर मची हलचल

Russia Air Strike: रूस ने देर रात अचानक यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस हवाई हमले में ब्लैक सी पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सर्गेई लिसक ने बताया कि इस हमले में आठ लोग घायल हुए हैं।