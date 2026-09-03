Iran Israel Conflict: ईरान पर फिर बरसे ट्रंप, बोले- जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी; तेहरान ने दी ‘नई रणनीति’ की चेतावनी

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने की अपेक्षाकृत शांति के बाद फिर शुरू हुई सैन्य कार्रवाई ने पूरे पश्चिम एशिया को बेचैनी में डाल दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन जरूरत पड़ने पर दोबारा हमला कर सकता है। दूसरी ओर तेहरान ने सैन्य मोर्चे के साथ कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर भी नया दांव चलने का संकेत दिया है।