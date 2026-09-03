ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक में एक मासूम और दो महिलाओं समेत 18 की मौत, घायलों में 44 बच्चे व 61 महिलाएं शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ जारी यह लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी, लेकिन अमेरिका जब चाहे हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रम्प की चेतावनी के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका जल्द ही तेहरान की एक नई रणनीति देखेगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और बहरीन व कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं।