Nepal Flood Tragedy: नेपाल की बाढ़ में लापता बेटे को खोजने निकला पिता, जेब में सिर्फ 2000 रूपये; कई दिन से पैदल भटक रहा

Nepal Flood Disaster:नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए त्रासदी अब भी खत्म नहीं हुई है। सप्तरी का एक गरीब पिता अपने 19 वर्षीय बेटे विनोद को खोजने के लिए कर्ज लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल पड़ा है। अस्पतालों से लेकर मुर्दाघरों और राहत शिविरों तक तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भूख, थकान और आर्थिक तंगी के बीच उसकी उम्मीद लगातार टूट रही है, फिर भी वह घर लौटने को तैयार नहीं।