Nepal Flood Death Toll: नेपाल बाढ़ का बड़ा अपडेट! मौतों ने छुआ 1,250 का आंकड़ा, 4 हजार से ज्यादा लोगों का अभी तक नहीं मिला सुराग

Nepal Flood Latest Update: नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि बड़े मानवीय संकट में बदल चुकी है। पहाड़ों से आई तेज बाढ़ ने गांवों, कस्बों और अहम संपर्क मार्गों को तहस-नहस कर दिया है। राहत दल लगातार मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बरामद हो रहे शव त्रासदी की भयावह तस्वीर सामने ला रहे हैं। लापता लोगों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी है, जिससे संकट का दायरा नेपाल की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गया है।