Death Penalty: टूथपेस्ट की ट्यूबों में छिपा था मौत का सामान! वियतनाम में 11 को फांसी, 227 आरोपियों वाले केस ने मचाया हड़कंप

Vietnam Drug Trafficking Case :वियतनाम में ड्रग तस्करी पर मौत की सजा (फोटो सोर्स:@VietnamNewsVNS)
Vietnam Drug Trafficking Case: वियतनाम में एक बेहद बड़े ड्रग तस्करी मामले के फैसले ने देशभर का ध्यान खींच लिया है। मामला सिर्फ नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच आगे बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं। हो ची मिन्ह सिटी की अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि पूरी कार्रवाई की शुरुआत एयरपोर्ट पर रोजमर्रा की चीजों के बीच छिपाकर लाए गए नशीले पदार्थों की बरामदगी से हुई थी।
मामले की शुरुआत मार्च 2023 में हुई, जब पेरिस से हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे विमान की तलाशी के दौरान अधिकारियों को 157 टूथपेस्ट ट्यूबों में छिपाए गए 10 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ मिले। इन्हें चार वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट्स लेकर पहुंची थीं।
जांच में बाद में सामने आया कि चारों महिलाओं को कथित तौर पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि सामान के भीतर ड्रग्स छिपाए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने केवल इन चार लोगों तक जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश शुरू की, जिसके जरिए फ्रांस से वियतनाम तक नशीले पदार्थ पहुंचाए जा रहे थे।
VnExpress की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला कुल 227 आरोपियों तक पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि नेटवर्क के सदस्य नशीले पदार्थों को उपभोक्ता सामानों के रूप में छिपाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराते थे।
जांच में कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों और डिलीवरी सेवाओं के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई। इसके बाद ड्रग्स को दक्षिणी वियतनाम के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने का नेटवर्क खंगाला गया।
हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने ड्रग तस्करी के दोष में 11 आरोपियों को मृत्युदंड दिया है। वहीं, मामले में कम से कम 20 अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मौत की सजा पाए आरोपियों के वकीलों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि फैसला ऐसे समय आया है, जब वियतनाम खुद मृत्युदंड के प्रावधानों पर पुनर्विचार कर रहा है। पिछले महीने सरकार ने आपराधिक कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसमें छह अपराधों के लिए मौत की सजा खत्म करने की बात कही गई थी। इनमें ड्रग तस्करी भी शामिल है।
हालांकि प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। इसलिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अदालत ने फैसला सुनाया। यही वजह है कि यह मामला वियतनाम में ड्रग अपराधों पर बेहद सख्त रुख और भविष्य में संभावित कानूनी बदलाव दोनों को एक साथ सामने लाता है।
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