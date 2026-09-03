Death Penalty: टूथपेस्ट की ट्यूबों में छिपा था मौत का सामान! वियतनाम में 11 को फांसी, 227 आरोपियों वाले केस ने मचाया हड़कंप

जांच में बाद में सामने आया कि चारों महिलाओं को कथित तौर पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि सामान के भीतर ड्रग्स छिपाए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने केवल इन चार लोगों तक जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश शुरू की, जिसके जरिए फ्रांस से वियतनाम तक नशीले पदार्थ पहुंचाए जा रहे थे।