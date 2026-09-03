3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने की भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात, भारत का जताया आभार

Jaishankar-Zelenskyy Meeting: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने उनसे मुलाकात की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 03, 2026

Volodymyr Zelenskyy meets S. Jaishankar

वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने की एस. जयशंकर से मुलाकात (Photo - Video Screenshot from @ZelenskyyUa)

भारत (India) के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) इस समय यूक्रेन (Ukraine) दौरे पर हैं। यह पहला मौका है जब किसी भी भारतीय विदेश मंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया है। जयशंकर इस दौरे के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे जहाँ यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्र्री सिबिहा (Andrii Sybiha) ने उनका स्वागत किया। आज यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) ने भी जयशंकर से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

भारत का जताया आभार

ज़ेलेन्स्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जयशंकर से मुलाकात के बारे में लिखा, "मैंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाक़ात की। हमने अहम मुद्दों पर चर्चा की। हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस अन्यायपूर्ण युद्ध को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं। यह निश्चित रूप से युद्ध का समय नहीं है। शांति की ज़रूरत है। भारत का इस विषय में रुख बिल्कुल साफ है।"

रूस ने फिर किया हमला

ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "आज जब विदेश मंत्री जयशंकर हमारे साथ कीव में थे, तब रूस ने एक बार फिर जेट-पावर्ड शाहेद ड्रोन से हमला किया, जिन्हें ईरान की मदद से बनाया गया था। हमारी कॉम्बैट एविएशन की वजह से भारतीय प्रतिनिधिमंडल सुरक्षित रहा, क्योंकि ज़्यादातर ड्रोन को यूक्रेनी फ़ाइटर जेट ही मार गिराते हैं। हमें उम्मीद है कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी साफ़ रुख़ अपनाएँगी कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए और एक भरोसेमंद शांति कायम होनी चाहिए।"

काला सागर में हालात पर भी हुई चर्चा

ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "बेशक हमने काला सागर में हालात पर भी चर्चा की, जिसमें आम लोगों के जहाजों के लिए मौजूदा खतरे भी शामिल हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि उन इलाकों में खाने-पीने की चीज़ों की सप्लाई रोकना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है जहाँ यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जहाँ लोग इन समुद्री रास्तों पर निर्भर हैं। हमारे बंदरगाहों, हमारे फ़ूड कॉरिडोर और हमारी सप्लाई को रोकने की रूस की कोशिशों से वैश्विक संबंधों में बड़ी रुकावट आ रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Sept 2026 09:16 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:06 pm

Hindi News / World / यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने की भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात, भारत का जताया आभार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के उपराष्ट्रपति ने दी धमकी – ‘अमेरिका के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं’

Mohammad Reza Aref
विदेश

बॉर्डर पर 15 सितंबर को आखिर क्या करने वाला है चीन? ताइवान की बढ़ी चिंता

Taiwan China tensions
विदेश

Strait of Hormuz: होर्मुज संकट के बीच सीरिया का बड़ा दांव, ट्रंप बोले- ‘ग्रेट’, क्या खाड़ी से यूरोप तक बनेगा नया तेल रूट?

Syria Oil Route, Syria Strait of Hormuz Alternative, Strait of Hormuz Crisis, Donald Trump Syria, Trump Syria Statement, Syria Oil Pipeline, Basra Baniyas Pipeline, Iraq Syria Oil Pipeline,
विदेश

स्पेन में नाव हादसा, 80 प्रवासियों की मौत की आशंका

Boat accident
विदेश

नेपाल त्रासदी: नदी किनारे घास काटने गए थे दो भाई, 9 दिन बाद बिना पार्थिव शरीर के शुरू हुआ श्राद्ध कर्म

Nepal Flood Victims
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.