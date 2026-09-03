3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

नेपाल त्रासदी: नदी किनारे घास काटने गए थे दो भाई, 9 दिन बाद बिना पार्थिव शरीर के शुरू हुआ श्राद्ध कर्म

Nepal Flood Victims: नेपाल में बाढ़ के 9 दिन बाद भी दो सगे भाइयों का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार ने उन्हें मृत मान लिया। बेतरावती के बोगटी टार गांव में केदार प्रसाद आचार्य और मधुसूदन आचार्य के लिए हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार मुंडन, पिंडदान और श्राद्ध कर्म शुरू कर दिए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 03, 2026

Nepal Flood Victims

Nepal Flood Victims (Photo ANI)

Nepal Flood Victims : काठमांडू। नेपाल में आई बाढ़ को 9 दिन बीत जाने के बाद अब लापता लोगों के परिवारों का सब्र और उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। बेतरावती के बोगटी टार गांव में एक पीड़ित परिवार ने अपने दो लापता भाइयों को मृत मानते हुए हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उनका मुंडन, पिंड दान और श्राद्ध कर्म शुरू कर दिया है।

एएनआई के मुताबिक, गांव के आचार्य परिवार के दो सगे भाई केदार प्रसाद आचार्य (65) और मधुसूदन आचार्य (60) बीते 26 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे मवेशियों के लिए चारा काटने नदी किनारे जंगल गए थे, जिसके बाद से वे लापता हैं। 9 दिनों तक सरकारी एजेंसियों और परिजनों द्वारा की गई खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार ने यह स्वीकार कर लिया कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे।

अब उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची

लापता भाइयों के रिश्तेदार ने बताया कि हमने 9 दिनों तक हर संभावित जगह पर तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सरकार द्वारा बरामद किए गए शवों में भी उनकी पहचान नहीं हो सकी। अब इतना समय बीत जाने के बाद शरीर या तो पानी में बह गए होंगे या नष्ट हो गए होंगे। इसलिए हिंदू परंपरा के अनुसार 9वें दिन से हमने शोक और शुद्धि की रस्में शुरू कर दी हैं।

बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 1,252 पहुंचा

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) द्वारा 3 सितंबर दोपहर जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,252 हो चुकी है, जबकि 4,216 लोग अब भी लापता हैं।

काठमांडू पोस्‍ट की र‍िपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्‍यादा मौतें चितवन में दर्ज की गई हैं, जहां 355 शव मिले। इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 218, नवलपरासी वेस्ट में 208 और नुवाकोट में 177 मौतें हुई हैं। रसुवा, जहां से यह आपदा शुरू हुई थी, वहां 127 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा गोरखा, धाडिंग और तनाहुन जिलों में भी शव बरामद किए गए हैं। इनमें से केवल 95 लोगों की पहचान हो पाई है। पहचान के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप द‍िया गया।

नेपाल त्रासदी : शव नहीं… ‘कुश’ का हो रहा अंतिम संस्कार, भयावह मंजर के बाद अपनों की नहीं मिल रही बॉडी

ये भी पढ़ें
Nepal Flood Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 05:26 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:26 pm

Hindi News / World / नेपाल त्रासदी: नदी किनारे घास काटने गए थे दो भाई, 9 दिन बाद बिना पार्थिव शरीर के शुरू हुआ श्राद्ध कर्म

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Strait of Hormuz: होर्मुज संकट के बीच सीरिया का बड़ा दांव, ट्रंप बोले- ‘ग्रेट’, क्या खाड़ी से यूरोप तक बनेगा नया तेल रूट?

Syria Oil Route, Syria Strait of Hormuz Alternative, Strait of Hormuz Crisis, Donald Trump Syria, Trump Syria Statement, Syria Oil Pipeline, Basra Baniyas Pipeline, Iraq Syria Oil Pipeline,
विदेश

स्पेन में नाव हादसा, 80 प्रवासियों की मौत की आशंका

Boat accident
विदेश

Nepal Flash Flood: बाढ़ की तबाही में डूब गया नेपाल का पावर सबस्टेएशन, अब तक 900 हाइड्रोपावर कर्मचारी लापता

Nepal flash flood
विदेश

एस. जयशंकर का बड़ा बयान – ‘रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करने के लिए भारत तैयार’

S. Jaishankar in Ukraine
विदेश

Nepal Flash Flood: जिप लाइन बनी सहारा, त्रिशूली में मोनेस्ट्री में लापता लोगों के लिए प्रार्थना

Nepal glacier avalanche 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.