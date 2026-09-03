स्पेन में नाव हादसा, 80 प्रवासियों की मौत की आशंका

कैनरी रूट अफ्रीका से यूरोप पहुंचने के लिए बेहद खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल सैकड़ों प्रवासी डूबकर या भटककर मर जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका से कैनरी आइलैंड्स तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। नावें अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा भरी होती हैं और हादसे का शिकार हो जाती हैं। 2026 में भी इस जलमार्ग में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में अफ्रीकी देशों से लोग गैर-कानूनी तरीके से यूरोप में बसने के लिए नाव पर सवार होकर निकल जाते हैं लेकिन अक्सर ही खराब समुद्री परिस्थितियों, ज़रूरत से ज़्यादा वजन होने और खराब मौसम की वजह से ये नावें हादसे का शिकार हो जाती हैं। हालांकि इन हादसों के बावजूद लोग अफ्रीकी देशों में खराब जीवनस्थिति की वजह से यूरोपीय देशों में बसने के लिए जान खतरे में डालकर यह काम करते हैं।