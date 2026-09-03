Strait of Hormuz: होर्मुज संकट के बीच सीरिया का बड़ा दांव, ट्रंप बोले- ‘ग्रेट’, क्या खाड़ी से यूरोप तक बनेगा नया तेल रूट?

सीरिया की नई सरकार अपने भौगोलिक स्थान और भूमध्य सागर तक पहुंच का फायदा उठाना चाहती है। उसका लक्ष्य इराक और खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल और अन्य सामान के लिए सीरिया को एक अहम ट्रांजिट रूट बनाना है। इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। दक्षिणी इराक से सीरिया के भूमध्यसागरीय बंदरगाह बनियास तक रोज करीब 5,000 तेल टैंकर ट्रक पहुंच रहे हैं। यह व्यवस्था अप्रैल में शुरू हुई थी। इसका मकसद होर्मुज से होकर होने वाली समुद्री आवाजाही पर निर्भरता कम करना था।