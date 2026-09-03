बॉर्डर पर 15 सितंबर को आखिर क्या करने वाला है चीन? ताइवान की बढ़ी चिंता

ताइवान के टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैवल एजेंसियों को नए निर्देश दिए हैं। अब चीन जाने वाले हर ग्रुप के लिए एक चेकलिस्ट पूरी करनी होगी। इसमें यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। एजेंसियों को यात्रियों को चीन यात्रा के संभावित खतरों के बारे में साफ-साफ बताना होगा। उन्हें यात्रियों को सरकारी यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में भी मदद करनी होगी। ये नियम स्टडी टूर और एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी लागू होंगे। खुद से आयोजित किए गए ग्रुप ट्रिप भी इसके दायरे में आएंगे। एजेंसियों को चीन से जुड़ी यात्रा सेवाओं की सांख्यिकीय जानकारी भी अधिकारियों को देनी होगी।