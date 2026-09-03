ईरान के उपराष्ट्रपति ने दी धमकी – ‘अमेरिका के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट (Middle East) में फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना जहाँ ईरान पर हमले कर रही है, जिनमें ईरान को जान-माल का नुकसान भी हुआ, तो वहीँ जवाबी कार्रवाई में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों जैसे जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात - यूएई, कुवैत, बहरीन और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र को दहला रहा है। होर्मुज स्ट्रेट पर भी दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा अरेफ (Mohammad Reza Aref) ने अमेरिका को धमकी दी है।