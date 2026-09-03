इज़रायल और ईरान में फिर शुरू होगा युद्ध? इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी हमले की धमकी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच करीब एक महीने बाद फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार ईरान को धमकी देने और बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ट्रंप ने तो होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट करने का भी सुझाव दे दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव में एक बार फिर इज़रायल आगे आया है। इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है।