Nepal Flood 2006: नेपाल में भारत के राजदूत बोले- अगर नेपाल पुनर्निर्माण के लिए मदद मांगता है, तो भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा

Nepal Flood: नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ ने जन-जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। रसुवा, नुवाकोट, धाड़िंग और चितवन में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। आपदा में मरने वालों का आकंड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। अभी भी 3000 हजार से अधिक लोग लापता हैं। साल 2015 में आए भूकंप के बाद यह बीते दस साल में दूसरी बड़ी आपदा है। भारत ने नेपाल को इस बार भी मदद की है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने गुरुवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल में राहत कार्यों में मदद के लिए भारत की ओर से दी जा रही मानवीय सहायता, टनल (सुरंग) से बचाव के लिए खास टीमों और 19 सदस्यों वाली फोरेंसिक टीम का जिक्र किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुनर्निर्माण के लिए पड़ोसी देश की मदद की अपील पर भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा।