FCRA संशोधन बिल 2026 पर बनी 31 सदस्यीय JPC, भाजपा सांसद संजय जायसवाल बने अध्यक्ष, जानिए पैनल में कौन-कौन शामिल?

FCRA Bill 2026 JPC Sanjay Jaiswal: विदेशी चंदे से जुड़े कानून में प्रस्तावित बदलावों की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी का गठन कर दिया गया है। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की जांच के लिए बनी इस समिति में कुल 31 सांसद शामिल हैं। बिहार के बेतिया से भाजपा सांसद संजय जायसवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसे विधेयक के प्रावधानों की जांच करने और जरूरी बदलावों पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है।