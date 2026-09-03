दिल्ली जाने की अफवाहों पर विराम, देवेंद्र फडणवीस बोले- नेता तय करेंगे मेरी भूमिका, मुझे महाराष्ट्र में ही रहना है

उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मेरे नेता ही मेरी भूमिका तय करेंगे। जिस दिन वे तय करेंगे, मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा। आज की बात करूं तो मेरा मानना ​​है कि मैं 2029 तक दिल्ली नहीं जा रहा हूं। मीडिया में हो रही लगातार चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरे कुछ शुभचिंतकों का मानना ​​है कि दिल्ली जाना मेरे लिए प्रमोशन होगा, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं चला गया तो उनके सिर से बोझ हट जाएगा। लोग चाहें या न चाहें, मेरे नेता मुझे 2029 तक महाराष्ट्र में ही रखेंगे। हर दो-तीन महीने में, जब किसी के पास कोई खबर नहीं होती या वे कोई चर्चा पैदा करना चाहते हैं, तो वे मुझे दिल्ली भेज देते हैं। असल में मुझे इसमें मजा आता है।