समय रैना के ‘नल्ले बेटे’ वाले जोक पर अर्चना पूरन सिंह ने किया बचाव, बोलीं- ‘मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा’

उन्होंने उन लोगों से भी अपील की, जो उनके परिवार की तरफ से परेशान हो रहे थे। अर्चना ने कहा कि वह पहले से जानती थीं कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' किस तरह का शो है और इसका फॉर्मेट हंसी-मजाक पर आधारित है। इसलिए उन्होंने शो में जाने से पहले ही इसके नेचर को समझ लिया था। अर्चना ने साफ कहा कि लोगों को उनके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, समय उस पल को सिर्फ हंसी-मजाक का हिस्सा बनाना चाहते थे और उन्हें 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में जाने का कोई अफसोस नहीं है।