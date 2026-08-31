समय रैना के शो में अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती पर भड़के सुनील पाल, बोले- ‘पैसे के लिए कहीं भी जाना’

अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती पर भड़के सुनील पाल (सोर्स: Instagram-sunilpalcomedian/x-@SamSiff)
Sunil Pal on Samay Raina: कॉमेडियन सुनील पाल ने अर्चना पूरन सिंह को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में उनके और उनके परिवार के साथ हुई कथित बेइज्जती पर नाराजगी जताई। सुनील पाल ने कहा कि अर्चना को शो में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास काम और सम्मान की कोई कमी नहीं है।
सुनील पाल ने अर्चना पूरन सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि वह उन्हें अपना गुरु मानते हैं और शो में उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ, वह उनके जैसे फैन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अर्चना बहुत बड़ी स्टार हैं और उनके पास काम की कमी नहीं है, इसलिए उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन्हें किन जगहों पर जाना चाहिए और किन जगहों पर नहीं।
सुनील पाल ने कहा कि अर्चना को भगवान ने बहुत नाम और पैसा दिया है। ऐसे में अब वह खुद तय कर सकती हैं कि कहां उनका सम्मान होगा और कहां अपमान। उन्होंने कहा कि पैसे या किसी तरह के लालच के लिए ऐसी जगहों पर जाना बंद कर देना चाहिए, जहां परिवार के सम्मान का ख्याल न रखा जाए। उन्होंने कहा, “जहां परिवार का सम्मान नहीं होता, वहां पैसा और काम किस चीज के हैं?”
सुनील पाल ने दावा किया कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अर्चना के बच्चों को ‘नल्ला’ और उनके पति को बेरोजगार कहा गया। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें बुरा लगा। सुनील ने अर्चना से कहा कि उनके फैंस को भी यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। हालांकि, सुनील पाल का यह बयान उनके अपने नजरिए और प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आया है।
सुनील पाल के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने लिखा कि अर्चना को समय रैना के शो में जाना ही नहीं चाहिए था। वहीं दूसरे यूजर ने सुनील पाल की बात का विरोध करते हुए लिखा कि यह सही नहीं लगा और टिप्पणी की कि अर्चना पैसे लेकर शो में गई थीं, तो सुनील पाल को इससे क्यों परेशानी हो रही है।
एक अन्य यूजर ने सुनील पाल का समर्थन करते हुए लिखा, “सही बात बोली एकदम सुनील भैया।” वहीं एक कमेंट में कहा गया, “पैसा बेशर्मी को भी छुपा देता है।”
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