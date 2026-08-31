समय रैना के शो में अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती पर भड़के सुनील पाल, बोले- ‘पैसे के लिए कहीं भी जाना’

सुनील पाल ने कहा कि अर्चना को भगवान ने बहुत नाम और पैसा दिया है। ऐसे में अब वह खुद तय कर सकती हैं कि कहां उनका सम्मान होगा और कहां अपमान। उन्होंने कहा कि पैसे या किसी तरह के लालच के लिए ऐसी जगहों पर जाना बंद कर देना चाहिए, जहां परिवार के सम्मान का ख्याल न रखा जाए। उन्होंने कहा, “जहां परिवार का सम्मान नहीं होता, वहां पैसा और काम किस चीज के हैं?”