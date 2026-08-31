Nepal Floods: बाढ़ पीढ़ितों के लिए K-pop सिंगर Lee Know ने बढ़ाया मदद का हाथ, नेपाल के लिए दान किए 70 लाख

ली नो और नेपाल बाढ़ की तस्वीर (फोटो सोर्स- Instagram/t.leeknowsaurus)
Nepal Flash Flood: नेपाल इन दिनों भीषण बाढ़ और अचानक आई फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही का सामना कर रहा है। प्राकृतिक आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित कर दी है और बड़ी संख्या में लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुश्किल घड़ी में दक्षिण कोरिया के मशहूर K-pop ग्रुप स्ट्रे डॉग्स के सदस्य Lee Know ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सिंगर ने 100 मिलियन दक्षिण कोरियाई वॉन यानी करीब 70 लाख रुपये की रकम राहत कार्यों के लिए दान की है।
ली नो ने ये राशि अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड विजन के माध्यम से दी है। बताया जा रहा है कि उनका योगदान नेपाल में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राहत अभियान के तहत लोगों को भोजन, अस्थायी रहने की जगह, पीने का साफ पानी और स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।
ली नो ने अपनी एजेंसी जेवाईपी एंटरटेनमेंट के जरिए इस मदद को लेकर अपनी भावना भी जाहिर की। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि इस मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों को उनके समर्थन से थोड़ी हिम्मत मिले और राहत कार्यों में जुटे लोग भी जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों को सामान्य जिंदगी की ओर लौटाने में सफल हों।
Lee Know के लिए किसी आपदा के समय मदद करना पहली बार नहीं है। वह लंबे समय से वर्ल्ड विजन से जुड़े हुए हैं और वर्ष 2014 से इस संस्था के जरिए बच्चों को प्रायोजित करते आ रहे हैं। इसके अलावा 2024 में भी उन्होंने दुनिया में बढ़ रहे खाद्य संकट से निपटने के लिए 100 मिलियन वॉन का योगदान दिया था।
पिछले साल अपने जन्मदिन के मौके पर भी सिंगर ने दो अलग-अलग संस्थानों को 100-100 मिलियन वॉन दान किए थे। इनमें सियोल के सैमसंग मेडिकल सेंटर के साथ-साथ बेसहारा बिल्लियों के बचाव और इलाज के लिए काम करने वाली संस्था नबिया सारंगहे भी शामिल थी। इससे पता चलता है कि Lee Know सामाजिक और मानवीय कार्यों में लगातार योगदान देते रहे हैं।
नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ ने कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया। पानी के तेज बहाव ने बड़ी संख्या में घरों और स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय के अनुमान के मुताबिक करीब 10 हजार परिवारों को तत्काल सहायता की जरूरत है।
आपदा के कारण जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या कम से कम 800 तक पहुंच गई है, जबकि 3 हजार से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। ऐसे हालात में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।
मानवीय मदद के बीच ली नो अपने संगीत करियर में भी लगातार सक्रिय हैं। उनके के-पॉप ग्रुप स्ट्रे किड्स ने 7 अगस्त को ‘दिस एंड दैट’ नाम से ईपी रिलीज की थी, जिसने रिलीज होते ही बिलबोर्ड 200 के शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। इसके अलावा ग्रुप का 'रन इट' वर्ल्ड टूर भी चल रहा है, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई को सियोल के केएसपीओ डोम से हुई थी।
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