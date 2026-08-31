Nepal Floods: बाढ़ पीढ़ितों के लिए K-pop सिंगर Lee Know ने बढ़ाया मदद का हाथ, नेपाल के लिए दान किए 70 लाख

Nepal Flash Flood: नेपाल इन दिनों भीषण बाढ़ और अचानक आई फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही का सामना कर रहा है। प्राकृतिक आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित कर दी है और बड़ी संख्या में लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुश्किल घड़ी में दक्षिण कोरिया के मशहूर K-pop ग्रुप स्ट्रे डॉग्स के सदस्य Lee Know ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सिंगर ने 100 मिलियन दक्षिण कोरियाई वॉन यानी करीब 70 लाख रुपये की रकम राहत कार्यों के लिए दान की है।