पीएम मोदी और बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर की अहम बैठक, UNSC में भारत की दावेदारी को मिला समर्थन, व्यापार दोगुना करने पर जोर

Belgium PM India visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के बीच द्विपक्षीय बैठक में भारत-बेल्जियम रिश्तों को नई ऊंचाई देने पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक, ग्रीन ट्रांजिशन, समुद्री सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक मुद्दों पर भी विचार शेयर किए। बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया। बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 से 4 सितंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन के अलावा अधिकारियों और कारोबारी नेताओं का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।