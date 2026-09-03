जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले- ‘यह कथित घोटाला था, सत्ताधारी पार्टी ने केस को तूल देने के लिए रची साजिश’

सत्येंद्र जैन(फोटो-ANI)
Satyendar Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में जमानत पहले ही मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद अपने आवास पहुंचते ही जैन ने मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला केस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए बनाया गया और इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह तथाकथित घोटाला था। जब मैं जेल में था, तब कहा गया कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। लेकिन मैं जेल में था। अगर ऐसे मामले बनाए जाएंगे तो हजारों मामले बनाए जा सकते हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि जिस समय संबंधित टेंडर दिए गए, उस समय वह मंत्री नहीं थे। जैन ने आरोप लगाया कि मामले को तूल देने के लिए यह सब किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें सत्ताधारी पार्टी की साजिश होने में कोई संदेह नहीं है।
सत्येंद्र जैन की जमानत पर AAP नेताओं सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि शराब मामले की तरह इस प्रकरण में भी एक धारणा बनाने की कोशिश की गई। भारद्वाज ने कहा कि जांच लंबे समय से चल रही थी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। उनका कहना था कि इसके बावजूद सत्येंद्र जैन को तुरंत गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। AAP नेता ने आरोप लगाया कि कार्रवाई का मकसद सत्येंद्र जैन को परेशान करना था। उन्होंने कहा कि पार्टी अदालत के प्रति आभारी है।
सौरभ भारद्वाज ने सत्येंद्र जैन को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि जब वह पंजाब में पार्टी के लिए सक्रिय थे, तब उनके सुझाव AAP नेताओं के लिए काफी उपयोगी रहे। भारद्वाज ने कहा कि सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने और फिर से सक्रिय होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करने में मदद मिलेगी और उन्हें भरोसा है कि आने वाले दिनों में AAP बेहतर प्रदर्शन करेगी।
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