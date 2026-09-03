जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले- ‘यह कथित घोटाला था, सत्ताधारी पार्टी ने केस को तूल देने के लिए रची साजिश’

Satyendar Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में जमानत पहले ही मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद अपने आवास पहुंचते ही जैन ने मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला केस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए बनाया गया और इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह तथाकथित घोटाला था। जब मैं जेल में था, तब कहा गया कि जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। लेकिन मैं जेल में था। अगर ऐसे मामले बनाए जाएंगे तो हजारों मामले बनाए जा सकते हैं।'