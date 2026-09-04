CJP कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस कमिश्नर की दो टूक, बिना अनुमति स्कूल में घुसे तो होगी कड़ी कार्रवाई

CJP School Entry: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने गैंग के नाम पर मिल रही धमकियों और शहर में किसी भी संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस किसी भी गैंग को शहर में पैर जमाने नहीं देगी और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। देवेन भारती ने कहा कि मुंबई में किसी भी गैंग को पैर नहीं जमाने देंगे। 90 के दशक में लोगों ने देखा है कि किस तरह अंडरवर्ल्ड का सफाया किया गया था। अगर कोई संगठित गिरोह कुछ करने की कोशिश करता है तो उससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह सक्षम है।