Congress: ‘डरने वाले नहीं, जितनी FIR करनी है कर लें’, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार को लेकर ऐसा क्यों कहा?

बता दें कि यह विवाद उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में 8 अगस्त को हुई कांग्रेस की रैली के बाद शुरू हुआ था। यह रैली 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। रैली के बाद कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया था। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की आलोचना की थी।